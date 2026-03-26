Mersin’de doğa tersine döndü! Portakal ağaçlarını görenler şaştı kaldı

Türkiye’nin narenciye üretiminde öne çıkan şehirlerinden Mersin’de alışılmışın dışında bir doğa olayı yaşanıyor. Hasat sezonu henüz tamamen sona ermeden portakal ağaçlarının yeniden çiçek açması, bölgedeki bahçeleri adeta iki mevsimi aynı anda yaşanan bir tabloya dönüştürdü.

Gökçen Kökden

Türkiye'de narenciye üretiminde ikinci sırada yer alan Mersin'de sezonda yaklaşık 1 milyon 660 ton civarında ürün elde ediliyor. Her yıl ekim ve kasım aylarında limondan, portakala kadar birçok narenciyede başlayan hasat ise mart ayı sonunda büyük ölçüde tamamlanıyor.

Birçok narenciye ürününde olduğu gibi portakalda da hasat sonu yaklaştı. Geç meyve verenlerin son hasatlarının yapıldığı bugünlerde ağaçlarda yeniden çiçekler açmaya başladı. Meyvesi dalında olan ağaçların da çiçekler açmasıyla çevreye güzel kokular yayılmaya başladı. Arıların polen topladığı çiçekler, görsel güzellik de oluşturdu.

"KOKUSU BAĞIMLILIK YAPIYOR"

Bölgedeki üreticilerden Muhammet Çiftçioğlu, ortaya çıkan manzaranın sadece görsel değil, duyusal olarak da etkileyici olduğunu söylüyor:

Portakal çiçeğinin kokusunu alan adeta hayran kalıyor. Mis gibi kokuyor, insanın tekrar tekrar gelesi geliyor.”

Açan çiçeklerin yaydığı yoğun koku, bahçelerde adeta doğal bir parfüm etkisi yaratıyor.

Öte yandan, kayısı ağaçlarının çiçekleri de ayrı bir güzellik oluşturdu.

