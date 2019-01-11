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Mersin'de gizemli kazı bitti ancak...

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YAŞAM  | 11.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı ‘kırmızı ev’ kaderiyle baş başa bırakıldı.

82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 9 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı.

Kırmızı ev kaderine terk edildi

EVLER ZARAR GÖRDÜ

EVLER ZARAR GÖRDÜ
Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Mahalle sakinleri kazı bittikten sonra çatlakların devam ettiğini, mağdur olduklarını, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söylüyor.

MAHALLEDE SESSİZLİK HAKİM

MAHALLEDE SESSİZLİK HAKİM
Mahalle sakinleri basın mensuplarına konuşmaya çekinirken, mahallede sessizlik hakim, evin bulunduğu sokakta endişeli bekleyiş sürüyor.

ÇARESİZLİK İÇİNDE BEKLİYORLAR

ÇARESİZLİK İÇİNDE BEKLİYORLAR
Kazı çalışması 9 ay evvel bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini dile getiren ve kameraya konuşmayan vatandaşlar, çaresizlik içinde beklediklerini ifade ettiler. Kazı alanının yakınında bulunan evlerdeki çatlakların devam ettiği görüldü.

"MAHALLE HALKI TERK ETTİ"

"MAHALLE HALKI TERK ETTİ"
Tarsuslu vatandaşlardan Murat Gölge, "Buradaki evlerin büyük bir kısmı çatladı. Kazı bittikten sonra herhangi bir işlem yapılmadı. Mahalle halkı da burayı terk etmiş vaziyette. Evler ve sokaklar sessiz bir şekilde bomboş" dedi.

"NE OLACAK KİMSE BİLMİYOR"

"NE OLACAK KİMSE BİLMİYOR"
Ufuk Aktan ise, "Burası bir süre önce yetkililer tarafından kazılmıştı. Mahalle halkı evleri boşaltmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi mahallede yaşayan kimse yok. Ne olacak kimse bilmiyor" diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
mersin Tarsus polis

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