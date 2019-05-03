Mersin'de hortum pazar yerini vurdu

İsmetpaşa Mahallesi’nde kurulan halk pazarında bir anda şiddetli rüzgar ile birlikte hortum meydana geldi. Pazar yerindeki seyyar satıcıların tezgahlarını güneşten korumak için kurduğu brandalar, hortum nedeniyle uçtu.
Hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
(DHA)
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