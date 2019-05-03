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Mersin'de hortum pazar yerini vurdu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2019 19:19 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan hortum, pazar yerindeki brandaları uçurdu.

İsmetpaşa Mahallesi’nde kurulan halk pazarında bir anda şiddetli rüzgar ile birlikte hortum meydana geldi. Pazar yerindeki seyyar satıcıların tezgahlarını güneşten korumak için kurduğu brandalar, hortum nedeniyle uçtu.

Hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin Tarsus hortum

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