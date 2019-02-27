Mersin'de kadın müşteri, marketteki bıçaklı soyguncuyu çekpasla kaçırdı

Tarsus ilçesinde bir markete giren kişi, kasiyere bıçak çekip, kasayı açmasını istedi. Bu sırada markette alışveriş yapan bir kadın müşteri, iş yeri çalışanının getirdiği temizlik aleti çekpası kapıp, soyguncuya saldırdı. Paniğe kapılan soyguncu, marketten koşarak çıktı. İhbar üzerine olay polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.K. olduğunu saptadı. Polis, düzenlediği operasyonla N.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., tutuklandı. (DHA)
Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bir anda ekranda belirdi
Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü
Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor
Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!
Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle
“Keşke o yıllara dönsek” diyenler bunları gördükten sonra ne düşünecek?
Son haline kendisi bile inanamıyor!
Tinder Tinder olalı böylesini görmedi!
Anlam vermek mümkün değil!
Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!
İzmir'de hastanede skandal! Hemşirelere taciz
Okuyucu Yorumları 0 yorum