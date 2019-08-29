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Mersin'de şaşırtan anlar! Çam ağaçlarının arasından çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 29.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde çam ağaçları arasında bir vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Fahri Av Müfettişi Zeki Çelik, ilçeye bağlı Beşkuyu Yaylası’nda envanter çalışmaları sırasında çam ağaçları arasında bir vaşak gördü. Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İnsanlar tarafından izlendiğini fark eden vaşak daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Daha önce de vaşak gördüğünü söyleyen Zeki Çelik, “Vaşak ilk önce bizden kaçmadı. Bir süre sonra da kaçarak gözden kayboldu. Bu tür güzellikleri görmekten son derece mutlu oldum” dedi.

Öte yandan yetişkin bir vaşağın gece çekilmiş görüntüleri de fotokapana takıldı.

Anamur’da nadir olarak görülen vaşakların sayıları tam olarak bilinmiyor.

Vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.(İHA)

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mersin vaşak Beşkuyu Yaylası

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