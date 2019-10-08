Mersin'de üçüz muz görenleri şaşırttı

Mersin'in muzuyla meşhur ilçesi Anamur'dan Adana'ya satılmak için getirilen muzlar arasında büyüklüğüyle bir muz dikkat çekti.
GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ
Muzun kabuğu soyulduğunda ise birbirine yapışık halde 3 muzun çıkması görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: İHA
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