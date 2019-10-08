Mynet Trend

Mersin'de üçüz muz görenleri şaşırttı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinden getirilen üçüz muz, görenleri şaşırttı.

Mersin'in muzuyla meşhur ilçesi Anamur'dan Adana'ya satılmak için getirilen muzlar arasında büyüklüğüyle bir muz dikkat çekti.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Muzun kabuğu soyulduğunda ise birbirine yapışık halde 3 muzun çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibiİstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi
İstanbul'da şoke eden görüntü!İstanbul'da şoke eden görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin Anamur üçüz muz

En Çok Okunan Trend Haberler

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Heyt be hormona bak sen.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi

İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

İstanbul'da şoke eden görüntü!

Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması

Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Meteoroloji'den İstanbul için 'son dakika' hava durumu uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji'den İstanbul için 'son dakika' hava durumu uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.