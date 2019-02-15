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Mersin'de yol ortasında meydan savaşı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Mersin'de 2 sürücü, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyünce, yol ortasında tekme tokat kavga etti. Diğer sürücülerin de karıştığı kavgayı esnaf güçlükle ayırdı.

Mersin kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü, 1'inci Cadde ile 16'ncı Cadde'nin kesiştiği noktada yol verme meselesi yüzünden tartıştı. İki sürücü araçlarından inerek, tartışmaya yol ortasında devam etti. Ancak kısa sürede birbirlerine tekme ve yumuk ile saldırdı.
Ancak kısa sürede birbirlerine tekme ve yumuk ile saldırdı.

DİĞER SÜRÜCÜLER DE KAVGAYA KARIŞTI

Kavga diğer sürücülerin de karışmasıyla büyüdü. Tarafların birbirlerini tekme tokat dövdüğü anlar bir yolcu tarafından kaydedildi. Minibüsteki kadın yolcuların büyük panik yaşadığı kavga esnafın araya girmesi ile son buldu. (DHA)

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mersin kavga yol verme kavgası

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