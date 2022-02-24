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Mersin'den dillere destan bir lezzet: Kerebiç tatlısı tarifi

24.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkenin farklı yörelerine ait tatlılar Türk mutfağında önemli bir yer kaplıyor. Bayramlarda, Ramazan ayında, öğle ve akşam yemeklerinde tüketilen tatlılar, davet sofralarına ayrı bir güzellik katıyor. Bu tatlı tarifleri arasında bulunan Mersin yöresine ait kerebiç tatlısını siz de evinizde denemeye ne dersiniz?

Mersin'den dillere destan bir lezzet: Kerebiç tatlısı tarifi

Mersin denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan kerebiç, oldukça sevilen bir tatlı. Yörede özellikle ramazan sofralarının olmazsa olmazı olarak bilinen kerebiç tatlısı unutulmaz lezzeti ile yiyenleri kendisine hayran bırakıyor. Bu nefis tatlıyı siz de evinizde kolayca yaparak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte, bir Mersinli gibi kerebiç yapmak isteyenlere evde kerebiç tarifinin tüm detayları.

KEREBİÇ TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı irmik

  • 100 gram tereyağı

  • 2 adet yumurta

  • 2/3 su bardağı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

  • Aldığı kadar un

  • 1 paket kabartma tozu

İÇ HARCI İÇİN

  • Toz şeker

  • Ceviz veya Antep fıstığı

  • Tarçın

KÖPÜĞÜ İÇİN

  • Çöven otu (eğer çöven otu bulamazsanız onun yerine kremşanti kullanabilirsiniz.)

  • 3-4 su bardağı su

  • Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

  • Eğer kerebiç tatlısını çöven otu kullanarak hazırlayacaksınız, bir gün önceden hazırlık yapmanız gerekir.

  • Çöven otunu yıkayıp tencereye koyun. Üzerine 4 bardak su ekleyin ve bir gece bekletin.

  • Tereyağını karıştırma kabına alıp erimesini bekleyin.

  • Eriyen tereyağının üzerine kabartama tozu ve irmiği ilave ederek karıştırın.

  • Daha sonra sıvı yağ ve yumurtayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Karıştırma sırasında pudra şekerini de ekleyin.

  • Ardından unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamı oluşana kadar güzelce yoğurun.

  • İç harcını hazırlamak için ceviz veya Antep fıstıklarını toz haline gelene kadar dövün ya da robottan geçirin.

  • Tarçın ve toz şeker ekleyerek karıştırın.

  • Hazırladığınız hamurdan istediğiniz boyutta parçalar kopartın.

  • Koparttığınız parçaları elinizle bastırarak açın.

  • Hamurun ortasına hazırladığınız iç harcı koyun ve kenarlardan kapatın.

  • Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurları dizin.

  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

  • Köpüğünü yapmak için, önceden hazırladığınız çöven otunu kaynatın.

  • Kaynama işlemini 1-2 saat arası yapabilirsiniz. Bu aşamada su azaldıkça tencereye su ekleyin.

  • Kaynayan çöven otunu süzün. Süzdüğünüz suyun içerisine pudra şekeri ekleyin.

  • Mikser yardımıyla su ve pudra şekerini köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Çırpma işlemini 30 dakika kadar devam ettirin.

  • Pişip oda sıcaklığına gelen tatlının yanına köpüğünü ekleyerek servis edin.


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