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Mersin Şehir Hastanesi'nde hava, kara ve denizden transfer edilen depremzedeler tedavi edildi

06.03.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren "Hastane Afet ve Acil Durum Planı"nı devreye alan Mersin Şehir Hastanesi, helikopter pistinin bulunması, otoyol bağlantısı ve limana yakınlığı sayesinde 8 bin 704 depremzedenin kısa sürede tedaviye alınmasına imkan sağladı.

Kamu-özel sektör işbirliğiyle yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de hizmete açılan hastane, 6 yılda 12 milyondan fazla kişiye poliklinik hizmeti sunmasının yanı sıra depremin yaralarının sarılmasında da önemli rol oynadı.

Hastane, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na bağlantısı ve helikopter pisti sayesinde deprem bölgesindeki yaralıların karadan ve havadan tedaviye ulaştırılmasına imkan sundu.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'dan, tedavileri için TCG İskenderun gemisiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen yaralıların büyük kısmı da limana 10 kilometre uzaklıktaki Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastane, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kara, hava ve deniz yoluyla ulaştırılan veya bireysel başvuru yapan 8 bin 704 afetzedeye hizmet verdi.

- 400'e yakın hastanın tedavisi sürüyor

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, AA muhabirine, depremlerden sonra "Hastane Afet ve Acil Durum Planı"nı devreye alıp kapasite artışına gittiklerini söyledi.

Deprem bölgesine en yakın sağlık kuruluşlarından biri olduklarını aktaran Aydınlı, "Hastanemiz, 8 bin 704 depremzedeye hizmet verdi. Şu anda da yoğun bakımlarda ve servislerde 400'e yakın hastamızın tedavileri devam ediyor, diğerleri taburcu oldu. Taburcu olanlardan bir kısmının tedavileri, hiperbarik alanında sürüyor." diye konuştu.

Aydınlı, afet bölgesinde olan ve sağlık hizmeti alması gereken kişilerin de hastaneye sevk edildiğini belirterek, afetzedelerin tedavilerinin yanı sıra rutin poliklinik hizmetlerine de devam ettiklerini anlattı.

Hastanenin ulaşım imkanlarının depremzedelere hızlı müdahale imkanı sağladığını ifade eden Aydınlı, şunları kaydetti.

"Mersin Şehir Hastanesi'nin üstünde helikopter pisti var. Depremde bozulan bazı kara yollarında ulaşım sağlanamadığı için de alandan hastalar helikopterlerle sağlık tesislerine götürüldü. Biz de o tesislerden biriyiz. Alandan farklı sayıda helikopterin binamızın üstündeki piste inmesiyle çeşitli sayılarda hasta aldık. Aynı şekilde başka illere hasta sevk edilmesinde pistten transfer sağlandı. Mersin aynı zamanda bir deniz şehri. İskenderun Limanı'na en yakın liman biziz. O nedenle de 3 sefer büyük gemilerle İskenderun Limanı'ndan hasta transferi aldık. Bu hastaların büyük bir kısmı ilk çıkan depremzedeler olduğu için burada tedavi gördüler."

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