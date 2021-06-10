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Mersin Ticaret Borsası

10.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 4,88 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg4,024,88Bulgur (paketli)Kg2,854,71Fasulye (paketli)Kg6,8515,40Yeşil mercimek (paketli)Kg8,3810,42MakarnaKg5,605,60

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