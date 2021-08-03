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Mersin Ticaret Borsası

03.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 3,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,003,50KayısıKg5,565,56Buğday (aşurelik)Kg2,604,45Pirinç (paketli)Kg4,6510,76Bulgur (paketli)Kg3,0214,63

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