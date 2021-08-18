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Mersin Ticaret Borsası

18.08.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Natürel nohudun kilogramı en yüksek 7,86 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında natürel nohudun kilogramı en yüksek 7,86 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Nohut (natürel)Kg7,167,86FiğKg4,464,46Koyun (Koç)Adet1.5001.700KeçiAdet1.3001.500

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