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Mersin Ticaret Borsası

14.09.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı en yüksek 2 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik)Kg3,984,20Pirinç (paketli)Kg5,7010,20Bulgur (paketli)Kg4,005,45LimonKg1,202,86MandalinaKg1,802,00

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