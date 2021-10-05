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Mersin Ticaret Borsası

05.10.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 3,30 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 3,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (makarnalık)Kg3,223,22Pirinç (paketli)Kg4,2010,60Bulgur (paketli)Kg4,005,10LimonKg1,513,30MandalinaKg2,802,93

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