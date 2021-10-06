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Mersin Ticaret Borsası

06.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı en yüksek 1,70 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MandalinaKg1,001,70LimonKg1,851,85MakarnaKg2,0011,78Buğday (makarnalık)Kg2,883,85Pirinç (paketli)Kg4,256,01

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