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Mersin Ticaret Borsası

12.11.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik)Kg4,354,35Bulgur (paketli)Kg3,3011,50Limon (mayer)Kg2,483,20MandalinaKg2,755,00Greyfurt Kg4,304,50

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