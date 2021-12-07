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Mersin Ticaret Borsası

07.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Greyfurtun kilogramı en yüksek 5,60 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)GreyfurtKg2,005,60LimonKg1,205,80MandalinaKg1,50​​​​​​​7,05PortakalKg1,805,23Pirinç (paketli)Kg5,85​​​​​​​7,45

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