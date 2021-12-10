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Mersin Ticaret Borsası

10.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı en yüksek 2,75 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MakarnaKg4,7113,36İrmik (paketli)Kg5,20​​​​​​​5,20GreyfurtKg1,471,47LimonKg1,144,00MandalinaKg1,75​​​​​​​2,75

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