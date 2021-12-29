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Mersin Ticaret Borsası

29.12.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 6,15 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (natürel)Kg5,075,25PortakalKg1,504,60GreyfurtKg7,607,60MandalinaKg1,808,00LimonKg1,506,15

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Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

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