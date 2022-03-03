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Mersin Ticaret Borsası

03.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (natürel)Kg5,01​​​​​​​5,01MakarnaKg4,7021,28GreyfurtKg2,504,55LimonKg3,705,42MandalinaKg4,05​​​​​​​8,10

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