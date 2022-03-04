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Mersin Ticaret Borsası

04.03.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı 5 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BulgurKg7,307,30Çeltik Kg6,636,68YulafKg8,508,50LimonKg6,006,10MandalinaKg5,00​​​​​​​5,00

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