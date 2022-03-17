YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

17.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı en yüksek 4 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg2,417,00MandalinaKg2,724,00PortakalKg2,374,50Buğday unuKg8,939,90MakarnaKg10,37​​​​​​​12,38

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan'dan hakem eleştirisi:Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan'dan hakem eleştirisi:
Kırklareli'nde yolcusunu öldürmekten gözaltına alınan taksici adli kontrol ile serbestKırklareli'nde yolcusunu öldürmekten gözaltına alınan taksici adli kontrol ile serbest
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:55
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:11
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gazi dedesinin protez bacağını bağışladı! “Tarihi eser...”

Gazi dedesinin protez bacağını bağışladı! “Tarihi eser...”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.