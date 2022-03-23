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Mersin Ticaret Borsası

23.03.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı 2,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)GreyfurtKg2,302,30LimonKg0,207,00MandalinaKg0,25​​​​​​​6,50PortakalKg0,902,45İrmikKg8,049,67

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