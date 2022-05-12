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Mersin Ticaret Borsası

12.05.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı 4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday kepeğiKg3,703,80Kuru soğanKg1,251,25PortakalKg3,40​​​​​​​4,72GreyfurtKg4,60​​​​​​​4,60LimonKg3,043,80

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