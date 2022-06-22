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Mersin Ticaret Borsası

22.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı en yüksek 6,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik)Kg9,2013,67Bulgur (paketli)Kg9,6515,00MakarnaKg15,5915,59GreyfurtKg2,506,33MandalinaKg9,75​​​​​​​9,75

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