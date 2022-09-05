Mersin'de 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 6 kişinin yaralandığı cenaze törenindeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Ağustos'ta Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenindeki kavganın ardından gözaltına alınan Ş.A, S.A. ve T.A'dan sonra olayla bağlantılı İ.A. ve Y.A. da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.A, S.A. ve T.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tarsus Şehir Mezarlığı'ndaki cenazede, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanmış, polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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