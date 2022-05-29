Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk müdahale araçları ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.



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