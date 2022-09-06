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Mersin'de dolu tarım alanlarına zarar verdi

06.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de dolu tarım alanlarına zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Aydınlar, Sarıkaya ve Çerçili mahallelerinde etkili olan dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

Aniden bastıran dolu, meyve ağaçları ve sebze bahçelerinde zarara neden oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespitine yönelik çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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Mersin Bahçe Erdemli meyve tarım Sebze dolu

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