Mersin'de dolu tarım alanlarına zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Aydınlar, Sarıkaya ve Çerçili mahallelerinde etkili olan dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

Aniden bastıran dolu, meyve ağaçları ve sebze bahçelerinde zarara neden oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespitine yönelik çalışma başlatılacağı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz