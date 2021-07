Mersin'de kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hakim karşısında

MERSİN (AA) - Mersin'de, kocasını öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu kadının yargılanmasına başlandı.

Silifke Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık A.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

A.T, savunmasında, kocasının kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü.

Olay gününde de serada birlikte çalıştığı kocasının, istemediği bir eve gitmesi için kendisini zorladığını ve darbettiğini ileri süren A.T, "Kocam bana şiddet uygulamaya başladı. Her yerime vurdu, dişlerim kırılınca kaçmaya başladım. Sonra depodan bıçağı alıp beni kovalamaya başladı. Bıçakla bana saldıracağı sırada sendeleyerek önüme düştü. Beni öldürmesinden korkuyordum o anda da daldızı gördüm. Daldızla ona vurmaya başladım. Öldürme amacım yoktu, kendimi korumaya çalışıyordum. Evlendiğimizden beri eşimden şiddet görüyordum. 15 yıllık evliliğimiz boyunca her şeyine katlandım." iddiasında bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Anamur ilçesindeki bir serada, 31 Ağustos 2020'de bulunan cesedin Ali T'ye ait olduğu belirlenmiş, olaydan 5 ay sonra katıldığı bir televizyon programında cinayeti işlediğini itiraf eden karısı A.T. tutuklanmıştı. Sanık hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.