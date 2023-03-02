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Mersin'de polis ekipleri depremzedelere desteğini sürdürüyor

02.03.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de polis ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kente yerleştirilen depremzedelere desteğini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremin ardından bölgeye gerekli personel desteği sağlayan Mersin polisi, kente gelen depremzede çocuklar ve ailelere için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kentteki depremzedelerin konakladığı yerlerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla emniyet tedbirleri alırken, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik ise kan bağışında bulundu.

Polis ekipleri, deprem bölgesine gıda, hijyen ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı kolileri de gönderdi.

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