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Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı

20.04.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vadederek 70 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 dolandırıcılık şüphelisi verdikleri ifadede, kendi banka hesap bilgilerini başka kişilerin de kullandığını, bu hesaplara yüksek miktarda para girişi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bazı zanlıların 70 kişinin sosyal medya hesabını ele geçirerek para kazandıklarına dair sahte gönderi oluşturduğunu belirledi. Şüphelilerin yüksek kazanç vadederek, banka hesap numaralarını istedikleri takipçileri toplam 1 milyon 900 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, 8 cep telefonu ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan S.E, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler S.U, A.A, C.Ç, Y.T, H.İ.S, E.Ş, M.A. ve B.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.​​​​​​​

Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı

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