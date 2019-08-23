Mert Çetin: Beni Galatasaray ve Fenerbahçe de istedi

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Gençlerbirliği'nden transfer ettiği 22 yaşındaki Türk stoper Mert Çetin, Roma'nın televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

İmza töreninde iddialı sözler kullanan Mert Çetin, ''Roma, her zaman benim hayalimdi. Beni zamanla tanıyacaksınız ve o zaman ne kadar değerli olduğumu göreceksiniz. Sürekli Cengiz ile konuşuyorum. Bana burada takım olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Dil konusunda da bana yardımcı oluyor. En yakın zamanda İtalyanca öğrenmeye başlayacağım.'' sözlerini kullandı.

''REKABET İÇİN HAZIRIM''

Roma'ya oynamak için geldiğini belirten genç futbolcu, diğer defans oyuncularına da mesaj göndererek ''Saha içinde sürekli birbirimize yardımcı olacağız. Bana Roma taraftarlarını da anlattı. Sahaya çıkıp değerimi göstermek için sabırsızlanıyorum. İtalya Ligi çok zorlayıcıdır. Bir defans oyuncusunun en çok gelişebileceği lig burasıdır. Teknik Direktör Fonseca beni ne kadar istediğini anlattı. Defans oyuncusu olarak kendimi oldukça güçlü hissediyorum ve Roma'daki diğer defans oyuncularıyla rekabete girmeye hazırım.'' dedi.