Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtidi.
Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı.
(AA)
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