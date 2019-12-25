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  4. Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 25.12.2019 18:44 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.

Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtidi.

Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Gençlerbirliği Mert Çetin

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