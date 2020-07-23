Mert Günok, Başakşehir kalesine duvar ördü

Şampiyon Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, bu sezon takımının Süper Lig'in en az gol yiyen ekibi olmasında büyük rol oynadı.

Mert, yaptığı kurtarışlar ve savunmadaki arkadaşlarına verdiği güven ile turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden oldu.

Bu sezon oynanan 33 maçta da kaleye geçen ve 90 dakika sahada kalan Mert, kalesinde 31 gol gördü. Medipol Başakşehir, maç başına 0,94'lük ortalamasıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerden sonra ligin en az gol yiyen takımları kalelerinde 35'er gol gören Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor olarak sıralandı.

BAŞAKŞEHİR, SON 2 SEZONUN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Mert Günok'un geride kalan sezon başında kalesine geçtiği Medipol Başakşehir, son iki sezonda da ligin en az gol yiyen takımı.

Geçen sezon 34 maçta kalesinde 22 gol gören turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ise 31 gol yedi. Mert Günok'un kalesini koruduğu İstanbul ekibi, son iki sezonda 67 lig maçında kalesinde 53 gol gördü. Medipol Başakşehir, Mert Günok ile maç başına 0,79'luk gol yeme ortalaması tutturdu.