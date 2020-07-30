Mert Günok'tan Manchester United itirafı

Mert Günok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile çeyrek finalde oynayabilmek için öncesinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını hatırlattı.

İstanbul'daki ilk maçta 1-0 yendikleri Kopenhag'ı elemeleri gerektiğine dikkati çeken başarılı file bekçisi, "Manchester United geldi diye bir algı oluşturuldu ama Kopenhag maçı da kolay olmayacaktır. Eğer Kopenhag'ı elersek Manchester United ile oynayacağız. Manchester United'a karşı Old Trafford'da bir maç oynamayı çok isterdim. Bu sene Manchester'ı çekince, maçın Almanya'da olmasına açıkçası üzüldüm. Gönlümden asıl geçen ise Manchester United'a karşı Old Trafford'da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynamak" ifadelerini kullandı.

Mert Günok, Süper Lig şampiyonluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu da kazanma ihtimalleriyle ilgili olarak, şunları söyledi:

"Gerçekçi konuşmak gerekirse kolay değil. Bu sene grup kuraları çekildiğinde kimse bize şans vermemişti ama lider olarak çıktık ve sonrasında Sporting maçı bizim için çok özel bir karşılaşmaydı. 3-1'in rövanşında burada 4-1'lik galibiyetle tur atlamamız çok önemliydi. Bu bizim hiçbir zaman maçı bırakmadığımızı gösteriyor. Bu sene ligde de birçok maçta bu şekilde oldu. Önce Kopenhag maçımız var. 1-0'lık bir avantajımız bulunuyor. Turu geçebileceğimize inanıyorum. O gücümüz var. Sonrasında çektiğimiz kura kolay değil ama tek maç üzerinden oynanıyor. Bu maçlar tek maç olduğu için belli olmaz. O gün bireysel performanslar çok önemli olacaktır. Önce Kopenhag'ı geçmemiz gerekiyor. Kupa derseniz, gerçekçi konuşmak gerekirse zor. Birçok değerli, Avrupa arenasında senelerdir olan takım var. Biz takım olarak tecrübesiz görülüyoruz ama çok tecrübeli oyuncularımız var. Artık oraya gidince göreceğiz."