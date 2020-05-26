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Mert Günok'tan şampiyonluk açıklaması!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, "İnşallah lig oynanabilir ve biz de şampiyon oluruz" dedi. 31 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Ligi'nde de sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Mert Günok'tan şampiyonluk açıklaması!

Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok, turuncu lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

1453 Başakşehirliler taraftar grubunun sosyal medya hesabındaki yayına konuk olan 31 yaşındaki file bekçisi, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. İnşallah lig oynanır ve biz de şampiyonluk sevinci yaşarız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında kendilerine pek şans verilmediğini söyleyen Mert, "Şimdi çeyrek finalin kapısındayız. Orada da bir sürpriz yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmayı unutamadığını söyleyen Mert Günok, "Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendik ve önemli bir galibiyet aldık, Milli takım formasıyla da Fransa'dan başarılı bir sonuçla döndük. Bu maçlarda ben de kişisel olarak iyi performans sergilemiştim" diye konuştu.

Milli kaleci, Premier Lig'de oynamak istediğini de belirtti. (TRT Spor)

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