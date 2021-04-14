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Mert Hakan'dan Erol Bulut'a gönderme

14.04.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-lacivertli takım şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş'ın kazandığı, Galatasaray'ın ise puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. 7 puanla yeniden zirveye ortak olan Fenerbahçe'de başta Mert Hakan olmak üzere bazı futbolcuların performansında belirgin bir artış yaşandı. Maçın ardından konuşan Mert Hakan, Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsedersen, eski hocası Erol Bulut'a göndermede bulundu.

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a gönderme

Süper Lig 34. haftasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenen Fenerbahçe’de, takımının ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş galibiyeti ve takımın yükselen performansını değerlendirdi.

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Karşılaşmanın ardından FB TV’ye katılan milli futbolcu, Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinin ardından yaşanan değişimi ve Erol Bulut döneminden farklı olan şeyleri anlattı.

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Galibiyetinden ardından Erol Bulut'tan sonraki farkı anlatan ve Denizlispor maçında oyuna giremediği sırada Emre Belözoğlu’nun kendisini teselli ettiği fotoğrafı yorumlayan deneyimli orta saha, "Aslında en önemli değişen olay bu" ifadelerini kullandı.

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EROL BULUT'A GÖNDERME

Sarı- lacivertli futbolcu sözlerini,"Kimseyi kırmadan da konuşmak gerek. Gerçekten Emre hocanın kattığı çok güzel bir ortam var. Tabii ki Erol hocanın da emeği oldu. Ama Emre hocayla birlikte gelen herkesin birbirine inandığı bir ortam oldu. Mesela şu fotoğraf. O kadar istekliydim oyuna girmekte. O da istekliydi beni oynatmakta. Oynatamadığı her futbolcuyla ilişkisi çok iyi. Bu takım çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Hocalar yönünden zor kısmı o. Ama bu ilişki çok önemli. Bu motivasyon, bu duygu. Her arkadaşımızla ilişkisi aynı" diyerek sözlerini noktaladı.


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