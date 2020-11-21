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Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2020 17:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği maçında çok konuşulan bir gole imza attı.

Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertli formayı ilk 11'de şans bularak ilk kez terleten Mert Hakan Yandaş, yeni takımında golle tanıştı.

Daha önce sonradan oyuna girdiği 6 karşılaşmada fileleri havalandırma şansı yakalayamayan 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği maçında perdeyi açtı. 14. dakikada ceza sahası dışından uzak köşeye sert bir vuruş yapan Mert Hakan, hasretini de dindirmiş oldu.

Golün ardından büyük sevinç yaşayan oyuncu yedek kulübesindeki Sadık Çiftpınar'a sarılırken ardından secdeye durdu.

Fenerbahçeli taraftarlar Mert Hakan'ın golünün ardından sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım yaptı.

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