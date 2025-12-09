Mert Hakan'ın WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi! Ortalık fena karıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 20 kişi arasında yer alan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın telefonundaki WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Konuşmalarda, Yandaş’ın da içinde bulunduğu, aralarında milli futbolcuların da yer aldığı gruplarda slot oyunu içerikleri, yasa dışı bahis konuşmaları ve para taleplerine ilişkin dikkat çekici diyaloglar yer aldı.

Habertürk Tv'den Ceylan Sever'in haberine göre Fenerbahçeli bazı Milli futbolcuların konuşmalarının yer aldığı WhatsApp sohbeti işte şu şekilde...

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN SLOT GRUBU

Mert Hakan Yandaş’ın dosyaya giren konuşmalarından biri de aralarında futbolcular Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yer aldığı gruptu. Grupta çoğunlukla futbolcuların yasa dışı sitelerde slot adı verilen oyunu oynadıkları ve birbirlerine bu anlarla ilgili fotoğraf gönderdikleri ortaya çıktı.

“CUMA CUMA OLMAZ!”

Dosyaya giren konuşmalardan birinde Cenk Tosun gruba Mert Hakan Yandaş’ın slot oyunu oynarken çektiği bir fotoğrafı attığı, İrfan Can Kahveci’nin de cevap olarak, “Cuma Cuma olmaz namazı kaçırırız girersek” dediği anlaşıldı. Konuşmanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

Cenk Tosun: 1 milyon indirdi

X kişi: … sahtekarları, insanları böyle çekiyorlar. Reklam parası alıyor.

“SERDAR ORTAÇ YAPACAKSINIZ İLLA”

Başka bir konuşmada ise İrfan Can Kahveci, sosyal medya detoksu yaptığını söyleyerek, “Gözümün önünden yıldızlar ayıcıklar geçiyor ya. Çok formdayım erken kaldırdınız beni bilader ya” dediği anlaşıldı. Konuşmanın devamında kumar bağımlılığını sık sık dile getiren Şarkıcı Serdar Ortaç’a atıf yaparak, “Hahahah Oğlum Serdar Ortaç yapacaksınız illa..” ifadelerini kullandı.

Başka bir konuşmada Cenk Tosun gruba bir link atıp; “Bunu izleyin taktiği buldum. Merdiven taktiği her basışta artıyor” dedi. Çağlar Söğüncü de bu mesaja, “Seni de çekmiş bu oyun cengooomm cengooom” dedi.

“HER ŞEYE BASTIM, ACAYİP MAÇLAR VAR”

Mert Hakan Yandaş’ın Ersen Dikmen ile konuşmaları da dosyaya girdi. Bir konuşmada Dikmen’in Yandaş’a, “Nasıl ya 100 bin lira dağıttın o zaman bugün minimum” dediği, Mert Hakan Yandaş’ın ise, “Evet hahaha, Her şeye bastım. Acayip maçlar var patlamazsa” dediği anlaşıldı.

YANDAŞ: BAĞIRDIM TESİSTE OYNAYIN KAZANIN DİYE

Bir konuşmada da Mert Hakan Yandaş Ersen Dikmen’den 5 bin lira isteyerek, “Abi 5 bin atar mısın basayım yarın atarım”

Ersen Dikmen: “Ne yollaması bir sürü borcumuz var”

Mert Hakan Yandaş: “Yav o önemli değil. Bodrum’a basacağım çevirir diye”

Ersen Dikmen: “Gönderdim”

Mert Hakan Yandaş: “6.70 oran, bağırdım tesiste oynayın kazanın diye”

Yandaş’ın konuşmaların bir kısmında ise, “Konuşmaları sil abi” dediği, Ersen Dikmen’in ise, “Siliyorum” dediği kayıtlara geçti.

“BAHİS OYNAMADIM KİMSEYİ DE YÖNLENDİRMEDİM”

Bu konuşmalar kendisine sorulan Mert Hakan Yandaş ifadesinde şunları söylemişti:

“Ben hiçbir siteden bahis oynamadım. Yaptığımız sohbetlerin tamamı boş makara muhabbetlerdir. Bahis oynamadım kimseyi de bahis oynamak için yönlendirmedim. Yukarıda anlattığım gibi abi kardeş ilişkisi çerçevesinde onun bana daha önceden yapmış olduğu yardımlara karşılık göndermiş olduğum bedellerdir. Paraları nerede kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık futbol konuşuruz whatsApp görüşmeleri de futbola ilişkindir içeriği de tamamen şaka ve Futbol goygoyundan ibarettir.”