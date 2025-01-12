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  4. Mert Hakan Yandaş Galatasaray taraftarını çok kızdırdı! 'Tiyatrodan bir kesit' diyerek o anları paylaştı...

Mert Hakan Yandaş Galatasaray taraftarını çok kızdırdı! 'Tiyatrodan bir kesit' diyerek o anları paylaştı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.01.2025 23:13
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Başakşehir Galatasaray mücadelesinin yankıları sürerken Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan da çok konuşulacak bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş Galatasaray taraftarını çok kızdırdı! 'Tiyatrodan bir kesit' diyerek o anları paylaştı...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından karşılaşmaya dair paylaşımlar devam ederken, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş da Sarı-Kırmızılılar'ın maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Yandaş, yaptığı paylaşımda geçen sezon Adana Demirspor ile oynadıkları karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın sözlerini paylaştı.

ALİ PALABIYIK'I PAYLAŞTI

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Ali Palabıyık bir programda o pozisyonla ilgili "Mert Hakan'ın atmış olduğu golde el hissettim ama emin değildim. Emin olmadığım pozisyonda düdük çalmam ve golü iptal etmem olmaz. VAR hakemin eline değmiş olabileceğini söyledim. VAR hakeminin incelemesi sonrası pozisyon el olarak değerlendirildi ve golü iptal ettik. O maçtan sonra bana çok tepki oldu. Soyunma odasına gidip görüntüye baktığımda eli göremedim. Göremediğim bir elden golü iptal ettim" açıklamasını yapmıştı.

"İZLEDİĞİMİZ TİYATRODAN BİR KESİT..."

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Mert Hakan Yandaş o anları paylaşırken videoya "Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi 'iyi'lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro sergilenir ve ardından o klasik yalan gelir; 'iyiler mutlaka kazanır' ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar…" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mert Hakan Yandaş son dakika fenerbahçe galatasaray
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