SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mert Hakan Yandaş: Güzel günler bizi bekliyor

Mert Hakan Yandaş: Güzel günler bizi bekliyor

26.07.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendikleri maçın sonrasında açıklama yaptı.

Mert Hakan Yandaş: Güzel günler bizi bekliyor

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendiği maçta 2 asist yapan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu.

Eksikleri gidermek istediklerini kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, "3. maçın sonunda geliştiğimizi görüyoruz, çok daha eksiklerimiz var. Pratik yapıyoruz, çalışıyoruz, inşallah takım daha iyi yerlere gelecek. Hocamızın oynatmak istediği oyun bana biraz daha uygun, verdiği öz güven de güzel. Çok şey yapmak isterken bazen yapamıyorsunuz, öyle bir dönem geçti benim için. İnşallah böyle başladı, böyle gider. Elimden geleni yapmak için devam edeceğim." dedi.

Coşkulu bir takım olduklarını söyleyen Mert Hakan, "Taraftarımızın istediği coşkulu takımı izletmek istiyoruz. Eski özledikleri Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Takımda müthiş bir enerji var, inşallah güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim Joher Rassoul'un peşinde!Fatih Terim Joher Rassoul'un peşinde!
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Fenerbahçe Ankara'da farka koştuFenerbahçe Ankara'da farka koştu
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Beşiktaş, Godin'de mutlu sona yakın

Beşiktaş, Godin'de mutlu sona yakın

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Yanlış cevap verdi, doğru kabul edildi

Yanlış cevap verdi, doğru kabul edildi

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.