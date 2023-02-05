Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında bulduğu gol iptal edilmişti. Müsabakanın orta hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği gol sonrası VAR uyarısıyla iptal edilen gol sosyal medyada gündem olmuş durumdaydı. Bu pozisyonla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

VAR MONİTÖRÜNE GİTMEDEN İPTAL ETMİŞTİ

Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıklamıştı. Pozisyonu izlemek için VAR monitörüne bile gitmeyen Ali Palabıyık sosyal medyada gündem olmuştu.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü maç özetlerinde ve televizyonlarda yer almadı. Gösterilen görüntüde topun Mert Hakan'ın eline çarptığı görüldü. Bu paylaşımın ardından tartışma yeni bir boyut kazandı.

