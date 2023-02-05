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Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!

05.02.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Mert Hakan Yandaş'ın golü, VAR hakemi Koray Gençerler'in müdahalesi sonrası iptal edilmişti. Golün geçersiz sayılmasının ardından sosyal medya adeta karışmıştı. Mert Hakan Yandaş'ın yeni görüntüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında bulduğu gol iptal edilmişti. Müsabakanın orta hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği gol sonrası VAR uyarısıyla iptal edilen gol sosyal medyada gündem olmuş durumdaydı. Bu pozisyonla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

VAR MONİTÖRÜNE GİTMEDEN İPTAL ETMİŞTİ

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Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıklamıştı. Pozisyonu izlemek için VAR monitörüne bile gitmeyen Ali Palabıyık sosyal medyada gündem olmuştu.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

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Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü maç özetlerinde ve televizyonlarda yer almadı. Gösterilen görüntüde topun Mert Hakan'ın eline çarptığı görüldü. Bu paylaşımın ardından tartışma yeni bir boyut kazandı.

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