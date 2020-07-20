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Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de forma numarası belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Sivasspor'un başarılı çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Mert Hakan Yandaş'ın Sarı-Lacivertli takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de forma numarası belli oldu

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacak. O iş bitti" diye konuştu. Çalımbay Mert Hakan'ın yeni takımını açıklamasının ardından Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.

MEHMET EKİCİ'NİN FORMASINI GİYECEK

Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü Emre Belözoğlu'un formasını almıştı. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'de jübile yapacak olan Emre'nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı, Mert Hakan'ın Sivasspor'da olduğu gibi Sarı- Lacivertliler'de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de şu anda bu formayı Mehmet Ekici giyiyor. Bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

EMRE 5'İ VERDİ, O 8'İ İSTEDİ

Emre Belözoğlu transfer görüşmelerinde 5 numaralı formasını Mert Hakan'a vermek istedi ancak yeni transfer Sivasspor'da olduğu gibi 8 numaralı formayı terletmek istediğini söyledi. Emre ise Mert Hakan'ın bu isteğine "8 numaralı forma gelecek sezon" senin direyerek karşılık verdi. (Akşam)

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