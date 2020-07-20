Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de forma numarası belli oldu

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacak. O iş bitti" diye konuştu. Çalımbay Mert Hakan'ın yeni takımını açıklamasının ardından Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.
Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü Emre Belözoğlu'un formasını almıştı. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'de jübile yapacak olan Emre'nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı, Mert Hakan'ın Sivasspor'da olduğu gibi Sarı- Lacivertliler'de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de şu anda bu formayı Mehmet Ekici giyiyor. Bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Emre Belözoğlu transfer görüşmelerinde 5 numaralı formasını Mert Hakan'a vermek istedi ancak yeni transfer Sivasspor'da olduğu gibi 8 numaralı formayı terletmek istediğini söyledi. Emre ise Mert Hakan'ın bu isteğine "8 numaralı forma gelecek sezon" senin direyerek karşılık verdi. (Akşam)
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