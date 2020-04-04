SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay ile idman yaptı

Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay ile idman yaptı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 04.04.2020 13:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’e ara verilmesinin ardından DG Sivasspor’da, Mert Hakan Yandaş, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay ile beraber idman yaptı.

Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay ile idman yaptı

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyorlar.

(İHA)

755

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Sivasspor'un demirbaşı: Ziya ErdalSivasspor'un demirbaşı: Ziya Erdal
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş Rıza Çalımbay Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

Ünlü sporcu karantinada şov yaptı

Ünlü sporcu karantinada şov yaptı

UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza

UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza

Sokağa çıkma yasağına takılan Süper Lig futbolcuları

Sokağa çıkma yasağına takılan Süper Lig futbolcuları

Arda Turan'dan transfer açıklaması!

Arda Turan'dan transfer açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Sivasspor'dan VAR tepkisi

Sivasspor'dan VAR tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay ile idman yaptı

Rıza Çalımbay ile idman yaptı

Sivasspor'un demirbaşı: Ziya Erdal

Sivasspor'un demirbaşı: Ziya Erdal

Sivassporlu futbolcular evinde çalışıyor

Sivassporlu futbolcular evinde çalışıyor

Sivassporlu Emre Kılınç’tan 70 aileye gıda yardımı

Emre Kılınç’tan 70 aileye gıda yardımı

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.