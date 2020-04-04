Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay ile idman yaptı

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyorlar.

(İHA)





