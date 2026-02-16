SPOR

Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu için olay mesaj! "Onu kollarımızı açarak bekliyoruz"

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi transfer ateşini yaktı. Buruk, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için de transfer mesajı verdi.

Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Galatasaray, Juventus maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılılar, antrenmanı tam kadro gerçekleştirdi. Öte yandan İstanbul'da bulunan La Gazzetta dello Sport muhabiri ile yapılan röportaj kapsamında teknik direktör Okan Buruk'tan bomba açıklamalar geldi.

"BELKİ BİR GÜN TEKNİK DİREKTÖR OLURUM İTALYA'DA"

Soru: "Hala Serie A'yı takip ediyor musunuz?"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Okan Buruk, "Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim.

Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor." dedi.

"STADYUM ÇILDIRIYOR VE CEHENNEME DÖNÜŞÜYOR..."

"Yurtiçinde yıllarca süren başarılardan sonra, Avrupa'da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde çıldırıyor ve stadyum bir cehenneme dönüşüyor.

Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler.

Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil."

TRANSFER BOMBASINI PATLATTI!

"Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz."

KENAN YILDIZ SÖZLERİ! "BİR FENOMEN..."

"Juve'nin gücü, hücum oyuncularının öngörülemezliğinde yatıyor: Yıldız, Türkiye'de iyi tanıdığımız bir fenomen, McKennie referans noktaları vermiyor. Ve sonra Conceiçao var, ben babasının takım arkadaşıyken doğmuştu.

salı akşamı gelır merak etme koların açar koşarak
taraftarda 4 gözle bekliyor hayırlısı ile
