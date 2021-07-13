Mert Müldür'e İngiltere'den 2 transfer teklifi!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur ve West Ham United, Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile ilgileniyor.

SASSUOLO'NUN KAPISINI ÇALDILAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; West Ham United ve Tottenham'ın, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'nun kapısını çaldığı, oyuncu hakkında bilgi aldığı ve resmi bir teklif yaptığı bildirildi.

7 MİLYON EURO

Haberde, West Ham United'ın milli futbolcu için 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

2024 YILINDA BİTİYOR

2019 yılında Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 22 yaşındaki sağ bek oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)



