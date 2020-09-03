Mert Nobre: Alex'in kafasında Fenerbahçe var

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobra, futbolculuk kariyerinde yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alex'in kariyer planı hakkında da görüşünü aktaran Nobre, "Alex'in kafasında Fenerbahçe var. Belki bir teklif gelir. Alex kursa başladı, lisansını aldı. Ne zaman olur, düşüncesini bilemiyorum. Bunu sadece kendisini bilir. Alex bambaşka bir oyuncuydu. İnanılmaz akıllı bir oyuncu. Her maçta en az 4-5 net pozisyon hazırlar. Herkesi normal olarak görürsek, Alex ekstraydı. Çok akıllı bir futbolcuydu." ifadelerini kullandı. ALİ SAMİ YEN STADI'NDA ATTIĞI GOLÜ UNUTAMIYOR Türkiye'de attığı gollerle hafızalara kazınan Mert Nobre, Fenerbahçe formasıyla Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'a karşı kaydettiği golü unutamıyor. Ali Sami Yen Stadı'nda 27 Kasım 2005'te oynanan maçta Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını sağlayan tek golü attığını hatırlatan Brezilya asıllı teknik adam, "Çok gol attım ama en unutulmazı, Fenerbahçe formasıya Galatasaray'a Ali Sami Yen Stadı'nda attığım goldü. Mondragon'un üzerinden aşırtmıştım. O golü unutamıyorum" diye konuştu. Nobre, kariyeri boyunca en zorlandığı kalecinin ise Rüştü Reçber olduğunu aktardı.

"ÇALIŞMAKTAN EN FAZLA KEYİF ALDIĞIM TEKNİK DİREKTÖR DENİZLİ'YDİ" Nobre, Türkiye'de çok fazla teknik adamla çalıştığını ancak Mustafa Denizli'nin kendisinde ayrı yeri olduğunu dile getirdi. Beşiktaş döneminde Denizli'yle çalıştığını hatırlatan genç teknik adam, "Türkiye'de çalışmaktan en fazla keyif aldığım teknik direktör Mustafa Denizli'ydi. Beşiktaş'ta birlikte çalıştık. Çok rahat, inanılmaz rahat bir teknik adam. Fenerbahçe'de Daum inanılmaz disiplinliydi. Ben de disiplini çok severim. Çünkü 30 kişiyi yönetiyorsunuz ve disiplin çok önemlidir. Aralarından birini tercih etmem gerekirse, 'Mustafa Denizli' derim. Onunla çalışmak inanılmaz keyifliydi" açıklamasını yaptı. Teknik direktör idolü olarak vatandaşı Vanderlei Luxemburgo'yu gösteren Nobre, "20 yaşında Cruzeiro'da onunla çalıştım. Çok iyi bir teknik adam, inanılmaz taktik dehası var. Tabii ki Pep Guardiola, Jose Mourinho... Bunları da örnek alıyorum. İnşallah kısa zamanda ben de aynı kariyer yolundan giderim. Biz Brezilyalılar için Luxemburgo başkadır. Guardiola'nın, Mourinho'nun bir sistemi var ama Luxemburgo onların sistemini 10 sene önce bulmuştu. Marcelo Bielsa'yı da çok severim. Bence o da inanılmaz bir hoca" şeklinde konuştu.