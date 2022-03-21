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Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

21.03.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 kadrosunda Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, 20 Mart itibarıyla Survivor'dan elendi. Bunun ardından Mert Öcal hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

Son zamanların gündemden düşmeyen isimlerinden biri olan Mert Öcal'ın hayatı araştırılıyor. İstanbul doğumlu Mert Öcal 1,93 cm boyundadır. Yiğit Öcal adında bir erkek kardeşi vardır. İşte detaylar...

Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde doğan 39 yaşındaki Mert Öcal "Best Model of Turkey" seçildi ve sonrasında 2004'te "Best Model of The World" kazandı. Yurt içi ve yurt dışında birçok katalog çekimi, defilelerde bulundu.

Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Yabancı Damat, Görgüsüzler, Asla Unutma, Oyun Bitti gibi birçok projede yer aldı.

Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

16 Şubat 2020'de ekranlara gelen Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alarak ününe ün kattı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu oldu. 20 Mart itibarıyla Survivor 2022 All Star'dan elendi.


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survivor Mert Öcal
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