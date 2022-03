Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

Son zamanların gündemden düşmeyen isimlerinden biri olan Mert Öcal'ın hayatı araştırılıyor. İstanbul doğumlu Mert Öcal 1,93 cm boyundadır. Yiğit Öcal adında bir erkek kardeşi vardır. İşte detaylar...

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde doğan 39 yaşındaki Mert Öcal "Best Model of Turkey" seçildi ve sonrasında 2004'te "Best Model of The World" kazandı. Yurt içi ve yurt dışında birçok katalog çekimi, defilelerde bulundu.

Yabancı Damat, Görgüsüzler, Asla Unutma, Oyun Bitti gibi birçok projede yer aldı.

16 Şubat 2020'de ekranlara gelen Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alarak ününe ün kattı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu oldu. 20 Mart itibarıyla Survivor 2022 All Star'dan elendi.