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Mert Yağız Köksal'ın acılı ailesi konuştu!

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Ankara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın annesi Şükran Köksal, üretici firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi. Köksal, "Ben daha önce çantasında bu şırıngadan görmüştüm, şekil vermek için kullanılan oyun hamuru aparatlarından sanmıştım. 'Çikolata anne, kantinden aldım' dedi. Ben de 'Bir daha böyle pis şeyler alma' diye kızdım; ama gitmiş almış yine" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Şükran-Faruk Köksal çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, önceki gün okul kantininden aldığı oyuncak şırınga içindeki sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Görevli tarafından okulun karşısındaki sağlık merkezine götürülen Köksal, buradan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Köksal'ın cenazesi, dün Ankara'da toprağa verilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul yöneticileri görevden uzaklaştırıldı.

"İLK ÖNCE ÖĞRETMENİ SONRA ANNEM ARADI"

2 çocuklarından birini kaybeden Köksal çifti, büyük üzüntü yaşadı. Evde eşi ile birlikte taziyeleri kabul eden anne Şükran Köksal, olay günü sabah Mert'i okula bıraktıktan sonra işe gitmek üzere yola çıktığını belirterek, "Yolda öğretmeni aradı, 'Mert Yağız bahçede düştü, gelebilir misiniz?' dedi. 'Geri dönmem uzun sürer' diye annemi aradım. İş yerine girdim annem aradı, 'Mert'i ambulansla götürüyorlar' dedi. Gittiğimizde müdahale ediliyordu, kalp masajı falan yapıyorlardı. 40 dakika falan bekledik. 'Boğazında bir şey yok' dediler. Arkadaşları, 'Çikolatanın kapağını yuttu' demişler. Çocuklar masum. Gidip alıyorlar, bilmiyorlar" dedi.

"ÇİKOLATA ANNE KANTİNDEN ALDIM"

Gözyaşları içinde konuşan acılı anne, "Aklıma hiç böyle bir şey gelmezdi. Ben daha önce çantasında bu şırıngadan görmüştüm, şekil vermek için kullanılan oyun hamuru aparatlarından sanmıştım. 'Çikolata anne, kantinden aldım' dedi. Ben de 'Bir daha böyle pis şeyler alma' diye kızdım; ama gitmiş almış yine. Diğer annelerin babaların canı yanmasın, yetkililer ne gerekiyorsa yapsın. Gitti ciğerimiz söküldü. Çocuğum nefessiz kaldı" diye konuştu.

"ÜRETEN FİRMAYI ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Olayla ilgili şikayette bulunacaklarını belirten anne Köksal, "Öncelikle bu çikolatayı üreten firmayı şikayet etmeyi düşünüyoruz. Olay sırasında o katta nöbetçi öğretmen de yokmuş, aslında olması gerekiyor. Sağlık ocağına götürmüşler ama orada hiçbir şey yapamamışlar. Belki zaman kaybı oldu. Ambulansta kalbi durmuş zaten. Geçen hafta öğretmeniyle görüşmüştüm. Mert'in çok çalışkan ve başarılı olduğunu söylemişti. Zaten okula gitmeden okumayı yazmayı biliyordu. Öğretmeni, Mert'in diğer çocuklara öğretmenlik yaptığını ve çok başarılı bir çocuk yetiştirdiğimizi söylemişti. Çok iyi bir çocuktu, zekiydi gerçekten. Yaşına göre olgundu" dedi.

"ÖLÜYORUZ, BİR GÜN DEĞİL HER GÜN ÖLÜYORUZ"

Baba Faruk Köksal ise, "Ciğerimiz yanıyor sadece. Ölüyoruz, bir gün değil her gün ölüyoruz. Gitti benim kuzum. Satılmaması gereken şeyleri satıyorlar. Para için değmez. İnsan canı her şeyden daha önemlidir. Müdahalede bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Hastanede bile görememişler, otopside çıktı zaten. Hastanede bile müdahale edemediler, 'boğazında bir şey yok' dediler. Filmde gözükmemiş ama adli tıpta çıkardılar parçayı" dedi. Baba Köksal, ayrıca okullarda ilk yardım yapacak bir görevlinin bulunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ahhh!Allah sabır versin.
Dini imanı para olanlar. Paralarla boğulurlar umarım. Şunu bir öğrenin eeyy yol yapanlar, köprü yapanlar... ÖNCE İNSAN.
acılı aileye baş saglıgı dili diliyorum Alla sabırlar versin.. ilk yardım bilen bir görevli devamlı olarak her okulda bulunması lazım.
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