Mert Yağız Köksal'ın acılı ailesi konuştu!

"ÖLÜYORUZ, BİR GÜN DEĞİL HER GÜN ÖLÜYORUZ"



Baba Faruk Köksal ise, "Ciğerimiz yanıyor sadece. Ölüyoruz, bir gün değil her gün ölüyoruz. Gitti benim kuzum. Satılmaması gereken şeyleri satıyorlar. Para için değmez. İnsan canı her şeyden daha önemlidir. Müdahalede bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Hastanede bile görememişler, otopside çıktı zaten. Hastanede bile müdahale edemediler, 'boğazında bir şey yok' dediler. Filmde gözükmemiş ama adli tıpta çıkardılar parçayı" dedi. Baba Köksal, ayrıca okullarda ilk yardım yapacak bir görevlinin bulunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA