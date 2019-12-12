Mert Yağız Köksal'ın acılı ailesi konuştu!

"İLK ÖNCE ÖĞRETMENİ SONRA ANNEM ARADI" 2 çocuklarından birini kaybeden Köksal çifti, büyük üzüntü yaşadı. Evde eşi ile birlikte taziyeleri kabul eden anne Şükran Köksal, olay günü sabah Mert'i okula bıraktıktan sonra işe gitmek üzere yola çıktığını belirterek, "Yolda öğretmeni aradı, 'Mert Yağız bahçede düştü, gelebilir misiniz?' dedi. 'Geri dönmem uzun sürer' diye annemi aradım. İş yerine girdim annem aradı, 'Mert'i ambulansla götürüyorlar' dedi. Gittiğimizde müdahale ediliyordu, kalp masajı falan yapıyorlardı. 40 dakika falan bekledik. 'Boğazında bir şey yok' dediler. Arkadaşları, 'Çikolatanın kapağını yuttu' demişler. Çocuklar masum. Gidip alıyorlar, bilmiyorlar" dedi.

"ÇİKOLATA ANNE KANTİNDEN ALDIM"



Gözyaşları içinde konuşan acılı anne, "Aklıma hiç böyle bir şey gelmezdi. Ben daha önce çantasında bu şırıngadan görmüştüm, şekil vermek için kullanılan oyun hamuru aparatlarından sanmıştım. 'Çikolata anne, kantinden aldım' dedi. Ben de 'Bir daha böyle pis şeyler alma' diye kızdım; ama gitmiş almış yine. Diğer annelerin babaların canı yanmasın, yetkililer ne gerekiyorsa yapsın. Gitti ciğerimiz söküldü. Çocuğum nefessiz kaldı" diye konuştu.

"ÜRETEN FİRMAYI ŞİKAYET EDECEĞİZ"



Olayla ilgili şikayette bulunacaklarını belirten anne Köksal, "Öncelikle bu çikolatayı üreten firmayı şikayet etmeyi düşünüyoruz. Olay sırasında o katta nöbetçi öğretmen de yokmuş, aslında olması gerekiyor. Sağlık ocağına götürmüşler ama orada hiçbir şey yapamamışlar. Belki zaman kaybı oldu. Ambulansta kalbi durmuş zaten. Geçen hafta öğretmeniyle görüşmüştüm. Mert'in çok çalışkan ve başarılı olduğunu söylemişti. Zaten okula gitmeden okumayı yazmayı biliyordu. Öğretmeni, Mert'in diğer çocuklara öğretmenlik yaptığını ve çok başarılı bir çocuk yetiştirdiğimizi söylemişti. Çok iyi bir çocuktu, zekiydi gerçekten. Yaşına göre olgundu" dedi.