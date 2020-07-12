Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır? Afra Saraçoğlu’nun sevgili Mert Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi

Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu aslen nereli? Mert Yazıcıoğlu kiminle sevgili? Netflix’in orijinal dizisi Aşk 101’de Sinan karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun ailesi ve sanat dünyasına adım atma hikayesi sosyal medyada çok konuşuluyor.
Son dönemde sanat dünyasının konuşulan isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu dizi ve filmleri ile yarattığı popülaritesini aşk hayatındaki istikrar ile pekiştirmeyi başarıyor. Oyuncu Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi olan Mert Yazıcıoğlu’nun özel yaşamına dair merak edilen cevapları bulmak adına başarılı yıldızının rol aldığı yapımları araştırdık. Mert Yazıcıoğlu’nun yaşamına göz atmadan önce büyük ses getiren yaz tatilini konuşalım.
Dünyanın popüler dijital platformlarından biri olan Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Sinan karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu ile çıktığı aşk tatiliyle magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen genç aşıkları tatillerinin en romantik anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. 2018 yılında vizyona giren ve Umut Aralı’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “İyi Oyun” filminin setinde tanışan çift doludizgin giden bir aşka yelken açtı.
Aşk 101 setinin yorgunluğunu Göcek’in serin sularında atmak için yolan çıkan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu hayranlarıyla en özel anlarını paylaştı. Mert Yazıcıoğlu sevgilisiyle olan tatilinden bir kareyi altına kalp emojisi koyarak Instagram hesabından yayınladı. Hayranları tarafından binlerce yorum ve beğeni alan Mert Yazıcıoğlu’na sevgilisi Afra Saraçoğlu ise “Canım aşk güzel aşk” yorumuyla karşılık verdi.
Gelelim herkes tarafından merak edilen sorulara: Mert Yazıcıoğlu’nun babası kimdir? Mert Yazıcıoğlu nerede doğdu? Mert Yazıcıoğlu filmleri nelerdir? Mert Yazıcıoğlu dizileri hangileridir?
Başarı oyuncu Mert Yazıcıoğlu 10.5.1993 tarihinde Denizli’de dünyaya geldi. Mert Yazıcıoğlu yaş olarak 27 yaşındadır. Mert Yazıcıoğlu boy olarak 1.77 metredir. Mert Yazıcıoğlu burcu ise Boğa’dır. Met Yazıcıoğlu kilosu ise 69 olarak bilinir. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyken mimar olmak için okulu bırakan Mert Yazıcıoğlu’nun çocuğundan beri en büyük hobisi resim yapmaktır. Üniversite sınavında istediği puanı alamayınca mimar olma hayallerine veda eden Mert Yazıcıoğlu’nun babası Ayhan Yazıcıoğlu; annesi Cemile Yazıcıoğlu’dur. Mert Yazıcıoğlu’nun babası işletmecilik yaparken annesi ise ünlü bir bankada çalışıyor. Mert Yazıcıoğlu’nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu ise ailenin en büyük çocuğudur.
Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisinin auditionlarından birine eşlik etmek için gitti. O dönemlerde baba mesleğini devam ettirerek işletmecilik yapan Mert Yazıcıoğlu aynı zaman üniversitede eğitim görüyordu. İlk olarak Kanal D ekranlarına gelen "Kayıp Şehir" dizisinde bölüm oyuncusu olarak Furkan karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu gittiği deneme çekimlerinden birinde yapımcılar tarafından keşfedildi. Oyunculuk hevesi bu çekim sırasında pekişen Mert Yazıcıoğlu ünlü oyuncu Sumru Onat’un Cast 33 ajansından eğitim almaya başladı. Oyunculuk mesleğine gönül veren Mert Yazıcıoğlu Ümit Çırak’ın 3 Mota Eğitim Atölyesi’nde oyunculuk dersleri gördü. Eğitim aldıktan sonra Çağan Irmak imzalı “Dedemin İnsanları” filminde figüranlık yaptı.
Mert Yazıcıoğlu asıl şöhretini Fox TV ekranlarına gelen "Karagül" dizisiyle kavuştu. 29 Mart 2013 tarihinde yayın hayatına başlayan Karagül dizisinde Mert Yazıcıoğlu Baran Şamverdi karakterine hayat verdi. Karagül dizisinde rol alırken 18 yaşında olan Mert Yazıcıoğlu’na dizide Ece Uslu, Özlem Conker, Mesut Akusta, Ogün Kaptanoğlu ve Şerif Sezer eşlik etti. Çekimleri Halfeti’de yapılan Karagül oyuncu kadrosundaki başarılı isimlerle 2 sezon boyunca sürdü ve 10 Haziran 2016 tarihinde final kararı aldı.
2013 yılında "Karagül" dizisiyle şöhret basamaklarını hızlı adımlarla tırmanan Mert Yazıcıoğlu ardından pek çok yapımda kamera karşısına geçti. 3 Kasım 2016 yılında Fox TV ekranlarına gelen "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisinde Fırat karakterini oynadı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisinde Mert Yazıcıoğlu; Melisa Şenolsun ve Begüm Birgören ile başrolleri paylaştı. Dizinin 9 Şubat 2017 yılında final yapmasının ardından iyice ünlenen Mert Yazıcıoğlu beyaz perdeye bu sefer başrol olarak döndü.
2018 yılında başrollerini Afra Saraçoğlu ile üstlendikleri “İyi Oyun” filminde Cenk karakterine nefes oldu. Aynı yıl Kanal D ekranlarına gelen "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde Korkut karakteriyle seyircisiyle buluştu. 20 Mart 2018 yılında yayınlanmaya başlayan dizi düşük reytingler sonucunda erken final yapma kararı aldı.
Reyting canavarına kurban olan dizisinin ardından Mert Yazıcıoğlu, Mahir Yetkin karakterini oynadığı Kanal D’nin başarılı yapımlarından “Bir Litre Gözyaşı” kadrosunda yer aldı. Başrollerini Miray Daner ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı dizi 2 sezon sürdü.
2020 yılında ise Mert Yazıcıoğlu Netflix Aşk 101 dizisindeki Sinan rolüyle izleyicisine bir kez daha merhaba dedi.
Mert Yazıcıoğlu dizileri arasında Karagül, Kayıp Şehir, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Bir Litre Gözyaşı sayılırken; Mert Yazıcıoğlu filmleri arasında İyi Oyun ve Dedemin İnsanları yerini aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum