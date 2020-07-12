Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır? Afra Saraçoğlu’nun sevgili Mert Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi

Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu aslen nereli? Mert Yazıcıoğlu kiminle sevgili? Netflix’in orijinal dizisi Aşk 101’de Sinan karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun ailesi ve sanat dünyasına adım atma hikayesi sosyal medyada çok konuşuluyor.

Son dönemde sanat dünyasının konuşulan isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu dizi ve filmleri ile yarattığı popülaritesini aşk hayatındaki istikrar ile pekiştirmeyi başarıyor. Oyuncu Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi olan Mert Yazıcıoğlu’nun özel yaşamına dair merak edilen cevapları bulmak adına başarılı yıldızının rol aldığı yapımları araştırdık. Mert Yazıcıoğlu’nun yaşamına göz atmadan önce büyük ses getiren yaz tatilini konuşalım.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Göcek’in serin sularında yorgunluk attı

Dünyanın popüler dijital platformlarından biri olan Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Sinan karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu ile çıktığı aşk tatiliyle magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen genç aşıkları tatillerinin en romantik anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. 2018 yılında vizyona giren ve Umut Aralı’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “İyi Oyun” filminin setinde tanışan çift doludizgin giden bir aşka yelken açtı.

Aşk 101 setinin yorgunluğunu Göcek’in serin sularında atmak için yolan çıkan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu hayranlarıyla en özel anlarını paylaştı. Mert Yazıcıoğlu sevgilisiyle olan tatilinden bir kareyi altına kalp emojisi koyarak Instagram hesabından yayınladı. Hayranları tarafından binlerce yorum ve beğeni alan Mert Yazıcıoğlu’na sevgilisi Afra Saraçoğlu ise “Canım aşk güzel aşk” yorumuyla karşılık verdi.

Gelelim herkes tarafından merak edilen sorulara: Mert Yazıcıoğlu’nun babası kimdir? Mert Yazıcıoğlu nerede doğdu? Mert Yazıcıoğlu filmleri nelerdir? Mert Yazıcıoğlu dizileri hangileridir?